Названы регионы-лидеры по заявкам на премии Правительства в области качества-2024

Роскачество представило рейтинг субъектов РФ по количеству заявок на участие в конкурсе на соискание премий Правительства РФ в области качества 2024 года.

Всего было подано 506 заявок от организаций из 70 регионов России.

Топ-5 регионов по количеству заявок:

Москва — 45;

Санкт-Петербург — 17,;

Московская и Тульская области — по 16 заявок,;

Свердловская и Курская области — по 14 заявок,;

Челябинская область и Татарстан — по 13 заявок.

В рамках премии участники проходят диагностику бизнес-процессов с целью развития систем менеджмента качества, повышения эффективности работы организации. Это способствует повышению качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг, открывает новые возможности для роста и развития компаний.

Свыше 5 000 организаций страны уже приняли участие в конкурсе, отмечает Роскачество.

Конкурс проводится в два этапа: заочная оценка деятельности организации по подготовленному отчету и очная оценка в местах ее ведения. Второй этап — очный — начался 1 июня.

Заявки могут подавать любые организации и предприятия в течение всего года.

Звание лауреата премии или дипломанта конкурса получают предприятия за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.