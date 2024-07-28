Названы регионы-лидеры по заявкам на премии Правительства в области качества-2024

Всего было подано 506 заявок от организаций из 70 регионов России.
Топ-5 регионов по количеству заявок:
Москва — 45;
Санкт-Петербург — 17,;
Московская и Тульская области — по 16 заявок,;
Свердловская и Курская области — по 14 заявок,;
Челябинская область и Татарстан — по 13 заявок.
В рамках премии участники проходят диагностику бизнес-процессов с целью развития систем менеджмента качества, повышения эффективности работы организации. Это способствует повышению качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг, открывает новые возможности для роста и развития компаний.
Свыше 5 000 организаций страны уже приняли участие в конкурсе, отмечает Роскачество.
Конкурс проводится в два этапа: заочная оценка деятельности организации по подготовленному отчету и очная оценка в местах ее ведения. Второй этап — очный — начался 1 июня.
Заявки могут подавать любые организации и предприятия в течение всего года.
Звание лауреата премии или дипломанта конкурса получают предприятия за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
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