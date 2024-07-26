Вебинары, разборы, конспекты и тесты, добавленные в подписку «Клерк.Премиум»: полный список изменений за сегодня

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Вебинары:
Поправки в Налоговой реформе-2025: маркетплейсы, пошлины и налоговый мониторинг
Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК
Налоговая реформа – 2025: изменения в НДС и налоге на прибыль
Конспект вебинара + Тест:
Ответ на требования ФНС: сроки, документы и ответственность. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разбор:
Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»
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