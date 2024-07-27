👍 Президент подписал закон, упрощающий принятие решений на общих собраниях членов СНТ и ОНТ

Владимир Путин подписал разработанный при участии Росреестра федеральный закон, которым упрощен процесс принятия решений на общих собраниях членов садоводческих (СНТ) и огороднических товариществ.

В частности, закон уточняет определение кворума при проведении очно-заочного или заочного голосования.

Сейчас общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50% членов товарищества или их представителей. В то же время разрешено проведение голосования в очно-заочной или заочной форме, при которых установить кворум невозможно, так как заочная форма не требует личного присутствия голосующих.

«В законе № 217-ФЗ моменты определения кворума при таких формах голосования не конкретизированы, что вызывает правовую неопределенность. Законопроектом предлагается установить порядок, при котором в ходе очно-заочного или заочного голосования кворум определяется с учетом не присутствующих членов товарищества, а участвующих в общем собрании. Кворум будет обеспечен, если в собрании примут участие более чем 50% членов товарищества или их представителей», — сообщал замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Также закон закрепил за Правительством РФ полномочия определять порядок проведения заочного голосования на общем собрании с использованием единого портала Госуслуг. Ранее такой орган не был определен.

Кроме того:

уточнены требования к хозпостройкам и порядку их возведения на садовых и огородных участках;

созданы условия для разведения в СНТ домашней птицы и кроликов для собственных нужд;

разрешена продажа сельскохозяйственных культур, птицы, кроликов, выращенных членами товарищества.

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования.