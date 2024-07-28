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Экономика России

Жара спровоцировала рост цен на мороженое

По данным госсистемы маркировки «Честный ЗНАК», во втором квартале 2024 года средневзвешенная цена мороженого составила 732 рубля за 1 килограмм. Это на 8% больше, чем в первом квартале, когда средняя цена была на уровне 703 рублей за кг.

Традиционно с наступлением сезона произошел рост как предложения, так и спроса. Мы фиксируем, что продажи мороженого за квартал выросли на 112%, производство увеличилось на 77% за 3 месяца и составило 195 млн килограмм за апрель-июнь, пояснила Юлия Кузьмина, ЦРПТ.

Во втором квартале 2024 Северо-Западный федеральный округ был лидером по числу проданного объема мороженного на 1 000 человек населения – 317 кг.

Аналитики «Честного ЗНАКА» составили рейтинг регионов на основе данных о продажах мороженого во втором квартале 2024 из системы маркировки и информации Росстата о количестве постоянно проживающего населения в субъектах РФ:

  • В числе регионов-лидером по продажам Московская область — 444 кг на 1 000 человек.

  • Затем идет Ленинградская (443 кг на 1 000 человек), Новгородская (357 кг на 1 000 человек) и Псковская области (351 кг на 1 000 человек).

  • Пятерку лидеров замыкает Тверская область (336 кг на 1 000 человек).

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Экономика России

Жара спровоцировала рост цен на мороженое

По данным госсистемы маркировки «Честный ЗНАК», во втором квартале 2024 года средневзвешенная цена мороженого составила 732 рубля за 1 килограмм. Это на 8% больше, чем в первом квартале, когда средняя цена была на уровне 703 рублей за кг.

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