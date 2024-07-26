Цены на туры в Турцию выросли до 300 000 рублей за среднюю путевку

Итоги первой половины лета показали, что отдых на море в этом году стал для россиян дороже еще на несколько десятков процентов. Подорожало все — и гостиницы, и перелеты, и пакетные туры. Причем не только за границей, но и в России.

Согласно данным сервиса «Островок», гостиницы подорожали практически на всех главных зарубежных направлениях пляжного отдыха: на Кипре — на 27%, в Египте и Таиланде — на 26%, в Малайзии — на 23%, в Греции — на 19%, в Индонезии — на 16%, в ОАЭ и Турции — на 10%, в Абхазии — на 9%. Дешевле отели стали лишь во Вьетнаме — на 14% — по сравнению с прошлым годом.

В России и Крыму гостиницы также дорожают: в Геленджике — на 28%, в Сочи, Новороссийске и Зеленоградске (Калининградская область) — на 25%, в Ялте — на 22%, в Кабардинке (Краснодарский край) — на 21%, в Анапе — на 20%, в Ейске (Краснодарский край) — на 17%, в Светлогорске (Калининградская область) — на 16%, в Махачкале — на 2%.

Авиабилеты по итогам первого полугодия подорожали на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. При этом билеты из крупных городов до курортов подорожали сильнее — на 20-40%, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным сервиса Travelata.ru, средний чек путешествия в Турцию в 2024 году подорожал на 22,69% и достиг 292 000 рублей за тур. В прошлом году этот же показатель составлял 238 тысяч.

Средняя цена на отдых в Египте выросла с 200 до 247 тысяч рублей (+23,5%), в ОАЭ — с 190 тысяч рублей до 235 тысяч рублей (+23,68%), а в Абхазии — со 123 тысяч рублей до 145 тысяч рублей (+17,89%).

Туры по России в среднем в 2024 году, по данным Travelata.ru, покупали за 134 тысячи рублей, а в прошлом году — за 108 тысяч рублей (рост на 24,07%).