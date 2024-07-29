🎁 Как отражают в 6-НДФЛ новогодние подарки работникам

Если после вручения сотруднику подарка в декабре у него больше не было никакой зарплаты, этот подарок будет отражен в двух формах 6-НДФЛ – годовой и за 1 квартал следующего года.

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.01.2024 № ЗГ-2-11/543@.

По доходам в натуральной форме, в том числе в виде подарка, дата фактического получения дохода – это день передачи подарка.

А удержать НДФЛ надо при ближайшей выплате дохода. Если удержать невозможно, надо сообщить об этом в ИФНС.

Если подарок был вручен в декабре 2023 года, а НДФЛ удержан при выплате зарплаты в январе 2024, то этот доход попадет в два расчета 6-НДФЛ.

6-НДФЛ за 2023 год:

раздел 1 – не заполняется;

в разделе 2 — надо заполнить поля 110 и 140;

поля 160 и 170 раздела 2 не заполняют;

в приложении № 1 (справке) надо отразить доход сотрудника.

6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года:

в разделе 1 — надо заполнить строки 020, 02;

в разделе 2 — надо заполнить строку 160.

Напомним, обложению НДФЛ подлежит стоимость подарка свыше 4 000 рублей. Разъяснение по этому поводу давал Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-06/40712.