🎁 Как отражают в 6-НДФЛ новогодние подарки работникам

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.01.2024 № ЗГ-2-11/543@.
По доходам в натуральной форме, в том числе в виде подарка, дата фактического получения дохода – это день передачи подарка.
А удержать НДФЛ надо при ближайшей выплате дохода. Если удержать невозможно, надо сообщить об этом в ИФНС.
Если подарок был вручен в декабре 2023 года, а НДФЛ удержан при выплате зарплаты в январе 2024, то этот доход попадет в два расчета 6-НДФЛ.
6-НДФЛ за 2023 год:
раздел 1 – не заполняется;
в разделе 2 — надо заполнить поля 110 и 140;
поля 160 и 170 раздела 2 не заполняют;
в приложении № 1 (справке) надо отразить доход сотрудника.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года:
в разделе 1 — надо заполнить строки 020, 02;
в разделе 2 — надо заполнить строку 160.
Напомним, обложению НДФЛ подлежит стоимость подарка свыше 4 000 рублей. Разъяснение по этому поводу давал Минфин в письме от 02.05.2024 № 03-04-06/40712.
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