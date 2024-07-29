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Доходы садоводов-активистов облагаются НДФЛ и страховыми взносами

Если врачи и учителя платят НДФЛ, то почему член садового товарищества не должен его платить.

Такой аргумент приводит Минфин в письме от 29.03.2024 № 03-11-11/28516.

Если СНТ выплачивает вознаграждение председателю садового товарищества и членам СНТ, которые выполняют какую-то работу, то такое вознаграждение облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Минфин не поддержал идею освобождения садоводов от страховых взносов.

Что касается НПД, то председатель СНТ не может оказывать свои услуги как самозанятый, потому что он по факту работник. А оказывать услуги своему работодателю в рамках НПД нельзя.

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И власти не собираются расширять сферу применения НПД, чтобы под этот налог попадали доходы членов садового товарищества.

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