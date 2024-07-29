Налоговый адвокат объяснит, как будет работать амнистия по дроблению в 2025 году

Разберитесь во всех изменениях в НК РФ, с которыми мы будем жить с 2025 года, а также в особенностях применения амнистии бизнеса.

Налоговая реформа началась. Изменения в Налоговый кодекс приняты, закон подписан президентом РФ. Эти изменения коснутся всех налогоплательщиков. На вебинаре «Налоговая реформа — 2025 и амнистия по дроблению» подробно изучим все принятые изменения, отличия первой редакции законопроекта от итоговой версии закона, и постараемся ответить на спорные вопросы. Он состоится уже сегодня в 11:00 мск!

На вебинаре рассмотрим:

прогрессивную шкалу НДФЛ и новые виды налоговых льгот и вычетов для физических лиц;

изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистию за дробление бизнеса и особенности ее применения;

изменения в части НДПИ и акцизов.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!