С 2025 года — новые лимиты перехода на УСН и сохранения права на нее

На УСН с 2025 года можно будет перейти, если доходы за 9 месяцев 2024 года не превысят 337,5 млн рублей.

Напомним, ранее лимит дохода для перехода на УСН был 112,5 млн рублей с увеличением на коэффициент-дефлятор.

Кроме того, для целей перехода на УСН имеет значение остаточная стоимость ОС – не более 200 млн рублей, и средняя численность – до 130 человек.

Те, кто уже применяет УСН, сохраняют право на этот режим при условии:

доходы за текущий год не превышают 450 млн рублей;

остаточная стоимость основных средств составляет не более 200 млн.

С 2025 года повышенные ставки по УСН 8% и 20% отменены и применяются только базовые ставки 6% и 15%. Причем регионы по-прежнему могут снижать их.