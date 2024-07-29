С 2025 года — новые лимиты перехода на УСН и сохранения права на нее

Напомним, ранее лимит дохода для перехода на УСН был 112,5 млн рублей с увеличением на коэффициент-дефлятор.
Кроме того, для целей перехода на УСН имеет значение остаточная стоимость ОС – не более 200 млн рублей, и средняя численность – до 130 человек.
Те, кто уже применяет УСН, сохраняют право на этот режим при условии:
доходы за текущий год не превышают 450 млн рублей;
остаточная стоимость основных средств составляет не более 200 млн.
С 2025 года повышенные ставки по УСН 8% и 20% отменены и применяются только базовые ставки 6% и 15%. Причем регионы по-прежнему могут снижать их.
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