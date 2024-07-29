С начала 2024 года в сеть попало 140 млн телефонных номеров россиян

Контактные данные почти каждого человека уже есть в открытом доступе. Чаще всего данные утекают из сегмента электронной коммерции, из сферы ретейла и с информационно-развлекательных ресурсов.

За шесть месяцев 2024 года в сеть утекло 140 млн уникальных мобильных номеров и 46 млн e-mail адресов. Мошенники используют эти данные для организации атак на компании, а также для кражи денежных средств россиян с помощью методов социальной инженерии.

Объем краж личной информации составляет около 40% в год. По сравнению с первым полугодием 2023 года число утечек сократилось с 207 до 144 случаев. При этом объемы информации, которую «слили», выросли на 14%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

По данным Роскомнадзора, за шесть месяцев 2024 года зафиксировали 73 случая утечки персональных данных. В сеть попало больше 600 млн записей, часть из этой информации неуникальна, а повторяется из разных «сливов».

«Лидером по числу утечек данных в первой половине этого года остался сегмент электронной коммерции, где произошло 46% всех утечек. На втором месте — ретейл (16%), на третьем — информационно-развлекательные ресурсы (10%). Лидером по объему остается финансовый сектор, где в январе–феврале этого года произошло несколько крупных утечек данных онлайн-МФО общим объемом более 80 млн записей», — говорится в исследовании.

Крупнейшей утечкой с начала года стал инцидент с платформой Robo.finance, из которой утекло в сеть 2 млн строк с информацией о клиентах МФО «Займер» и около 6 млн — о клиентах МФО «А Деньги».

Из магазина одежды и обуви Rendez-Vous в сеть попало 7,6 млн уникальных номеров и 4,5 млн e-mail, а из сети «Ортека» — 3,8 млн клиентских телефонов.