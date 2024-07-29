Казахстанская платформа Kaspi будет блокировать операции клиентов, которые нарушают санкционный режим

С 29 июля финтех-сервис Kaspi может приостанавливать и отменять операции контрагентов, которые находятся под санкциями.

Финтех-платформа Kaspi из Казахстана изменила договор обслуживания партнеров. Согласно документу, компания может приостанавливать операции или отменять их, если контрагенты прямо или косвенно находятся под санкциями, а также сотрудничают с подсанкционными лицами.

Новый регламент вступил в силу с 29 июля 2024 года. До этого момента договор не менялся с 2020 года. Об этом сказано на сайте компании.

Раньше Kaspi предупреждала клиентов, что будет запрашивать дополнительные сведения, чтобы соответствовать требованиям о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подозрительные мошеннические операции будут заблокированы.

На платформе Kaspi проводят онлайн-платежи и P2P-переводы. Специалисты также занимаются управлением личными средствами и онлайн-покупками с доставкой. Сервис стал популярен в России с 2022 года: туристы могли получить карты международных платежных систем, которые ушли из РФ. Например, Visa и MasterCard.