Москва стала лидером по перечислению НДС в бюджет

10 регионов вернули налогоплательщикам больше НДС, чем уплатили в бюджет.

В 2023 году Москва перечислила в бюджет наибольший объем НДС — в размере 1,8 трлн рублей. Московская область перевела 610 млрд рублей, а Санкт-Петербург — 293,5 млрд.

В топ-5 рейтинга вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Они пополнили бюджет за счет НДС на 474,6 млрд и на 399,5 млрд рублей соответственно. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФНС.

Меньше всего НДС заплатили в Мурманской области. По сравнению с результатами 2022 года показатель упал на 52,8 млрд рублей.

10 регионов вернули больше НДС, чем перевели в бюджет.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.