Прокурор Татарстана потребовал «списки злодеев, которые систематически не платят налоги»

Бюджет Татарстана получил на 5,4% меньше налога на прибыль. За первые полгода ФНС собрала 83,3 млрд рублей.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов заявил, что в 2024 году бюджет республики «исполняется напряженно» и потребовал от налоговиков предоставить списки лиц, которые снижают поступления налогов.

«Мы одних принуждаем к выплате, а потом другие появляются? Если у нас системные неплательщики? Жду от вас списки злодеев, которые систематически не платят налоги. Если появляются новые неплательщики, нужно понимать почему», — сказал Суяргулов.

В первом квартале 2024 года убыток предприятий Татарстана составил 25,6 млрд рублей. За это время в бюджет республики поступил налог на прибыль в размере 83,3 млрд рублей, что на 5,4% меньше показателя за тот же период 2023 года.

С помощью прокуратуры в 2023 году в бюджет Татарстана взыскали 5 млрд рублей.