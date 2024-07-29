Владельцы ЧЭМК не смогли оспорить решение суда об изъятии активов

Акции Челябинского электрометаллургического комбината передали в собственность государства, и оспорить это решение не удалось.

Арбитражный суд Уральского округа отказал экс-владельцам Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в иске о приостановке решения о передаче акций компании в собственность государства.

26 февраля 2024 года по требованию Генпрокуратуры суд передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». 5 апреля с бывших владельцев взыскали 105 млрд рублей по обвинению в неосновательном обогащении.

Недавно мы писали, что Арбитражный суд Пермского края решил изъять акции Соликамского магниевого завода (СМЗ) у частных инвесторов. Представители Мосбиржи и Центробанка выступили против возможного изъятия ценных бумаг, поскольку это противоречит закону об организованных торгах.