В сфере госзакупок наши больше 10 тысяч нарушений

Только 40% жалоб в ФАС на госзакупки были признаны обоснованными.

С начала 2024 года Федеральная антимонопольная служба обнаружила в сфере государственных закупок 10 789 нарушений. Чаще всего они связаны с размещением информации в Единой информационной системе закупок и с установлением требований в документации.

Общее число жалоб на проведение закупок сократилось на 24% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

«В первую очередь это связано с уменьшением количества жалоб от "профессиональных жалобщиков". Также влияние оказал переход ряда заказчиков на закрытые способы проведения закупок на специализированных электронных площадках», — сказано на сайте ФАС.

Всего служба рассмотрела больше 17 тыс. жалоб, из которых обоснованными признали 6 963 обращения или 40% от общего числа.

ФАС проверила 11 608 процедур определения поставщика. Нарушения нашли в 3 607 случаев.