Как рассчитать точку безубыточности

Точка безубыточности – это объем выручки или количество товаров и услуг, которое надо реализовать, чтобы доходы стали равны расходам.
Для расчета этого показателя надо знать себестоимость товара, а также иные расходы, которые напрямую не зависят от объема произведенных товаров.
Точка безубыточности = Расходы / (Выручка – Себестоимость) х Выручка
Например, выручка компании составляет 1 000 000 руб., себестоимость продукции – 500 000 руб., прочие расходы – 200 000 руб.
Точка безубыточности = 200 000 / (1 000 000 – 500 000) х 1 000 000 = 400 000 руб.
Таким образом, чтобы сработать в ноль, нужно реализовать товаров на 400 тыс. рублей.
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