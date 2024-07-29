Как рассчитать точку безубыточности

Чтобы бизнес не прогорел, реализация должна быть на уровне, превышающем точку безубыточности.

Точка безубыточности – это объем выручки или количество товаров и услуг, которое надо реализовать, чтобы доходы стали равны расходам.

Для расчета этого показателя надо знать себестоимость товара, а также иные расходы, которые напрямую не зависят от объема произведенных товаров.

Точка безубыточности = Расходы / (Выручка – Себестоимость) х Выручка

Например, выручка компании составляет 1 000 000 руб., себестоимость продукции – 500 000 руб., прочие расходы – 200 000 руб.

Точка безубыточности = 200 000 / (1 000 000 – 500 000) х 1 000 000 = 400 000 руб.

Таким образом, чтобы сработать в ноль, нужно реализовать товаров на 400 тыс. рублей.