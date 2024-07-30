В 2025 году на УСН можно выбрать обычные ставки НДС или пониженные

С 2025 года упрощенцы признаются плательщиками НДС.

Разъяснения по этому поводу дали в региональной УФНС.

Предусмотрено освобождение от НДС, если сумма доходов за 2024 год не превысила 60 млн рублей.

Также освобождением смогут воспользоваться вновь созданные организации или ИП.

Для получения освобождения от НДС при УСН предпринимать какие-либо специальные действия не нужно: если необходимые условия соблюдаются – оно действует автоматически.

Если лимит в 60 млн рублей превышен, дается право выбора ставки НДС. Можно выбрать — либо применение общего порядка исчисления и уплаты НДС – ставки 20% (10%) с вычетами, либо применение пониженных ставок без вычетов.

В этом случае ставка НДС составляет 5% (при доходах до 250 млн рублей) или 7% (при доходах до 450 млн).