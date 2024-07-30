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Инвестиции

«Яндекс» начнет выплачивать дивиденды

В октябре 2024 года инвесторы смогут получить 80 рублей за каждую обыкновенную акцию «Яндекса».

Совет директоров МКПАО «Яндекс» впервые рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию.

«С учетом необходимых корпоративных процедур дивиденды, в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, будут выплачены не позднее конца октября 2024 года», — сказано на сайте компании.

Во втором квартале 2024 года выручка «Яндекса» составила 249,3 млрд рублей, EBITDA достиг 47,6 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 45% — до 22,7 млрд рублей, а убыток сократился на 241% и составил 31,7 млрд рублей.

Согласно прогнозу, в 2024 году выручка компании вырастет на 38-40% год к году.

Недавно мы писали, что с 24 июля акции МКПАО «Яндекс» начали торговаться на Московской бирже под тикером YDEX.

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