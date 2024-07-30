ФНС запустила три новых сервиса для участников налогового мониторинга

Для интеграции информационных систем участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3» ФНС создала три электронных сервиса.
«Во всех этих сервисах информация передается по инициативе налогоплательщика через специализированный API. Всего в настоящий момент доступно для тестирования более 50 электронных сервисов, 17 из них участникам налогового мониторинга необходимо внедрить в этом году», — сказано на сайте ФНС.
Первый сервис позволит налогоплательщикам увидеть информацию о мерах государственной поддержки, которые влияют на деятельность компании в отчетном периоде. Сведения будут предоставлять каждый год — на 1 января года проведения мониторинга, но не позднее 1 марта.
Вторая система позволит ФНС получать информацию от компаний о макроэкономических факторах. Например, о санкционных ограничениях, которые влияют на работу бизнеса. Эти данные будут собирать каждый квартал — по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Третий сервис нужен, чтобы сообщать об инвестиционных проектах на основе договоров или государственных контрактов. Информацию будут предоставлять каждый год в январе, начиная с года заключения договора, до введения объекта инвестиций в эксплуатацию.
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Комментарии1
Зачем же пугать налогоплательщиков заголовком "ФНС запустила"? На сайте ФНС опубликованы проекты новых сервисов интеграции для участников налогового мониторинга. Новые сервисы необходимо будет реализовать не позднее 01.06.2026, если следующим летом опубликованные проекты сервисов будут включены в "Регламент взаимодействия через информационную систему организации при проведении налогового мониторинга"