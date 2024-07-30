ФНС запустила три новых сервиса для участников налогового мониторинга

Чтобы ФНС лучше понимала работу компаний, участники налогового мониторинга будут сообщать о факторах, которые влияют на бизнес. Например, о господдержке, санкционных ограничениях и инвестиционных контрактах.

Для интеграции информационных систем участников налогового мониторинга с АИС «Налог-3» ФНС создала три электронных сервиса.

«Во всех этих сервисах информация передается по инициативе налогоплательщика через специализированный API. Всего в настоящий момент доступно для тестирования более 50 электронных сервисов, 17 из них участникам налогового мониторинга необходимо внедрить в этом году», — сказано на сайте ФНС.

Первый сервис позволит налогоплательщикам увидеть информацию о мерах государственной поддержки, которые влияют на деятельность компании в отчетном периоде. Сведения будут предоставлять каждый год — на 1 января года проведения мониторинга, но не позднее 1 марта.

Вторая система позволит ФНС получать информацию от компаний о макроэкономических факторах. Например, о санкционных ограничениях, которые влияют на работу бизнеса. Эти данные будут собирать каждый квартал — по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Третий сервис нужен, чтобы сообщать об инвестиционных проектах на основе договоров или государственных контрактов. Информацию будут предоставлять каждый год в январе, начиная с года заключения договора, до введения объекта инвестиций в эксплуатацию.

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