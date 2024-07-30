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НДПИ

ФНС требует с бизнесмена Алексея Хотина 208 млрд рублей за долги «Русь-Ойла»

Бизнесмен уже должен заплатить 192 млрд рублей за неуплату НДПИ, однако налоговики подали новый иск в суд, чтобы взыскать с Алексея Хотина налоги за 2022-2024 годы.

ФНС планирует в суде взыскать с бенефициара группы компаний «Русь-Ойл» Алексея Хотина задолженность по налогам и пеням в размере 208 млрд рублей.

В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы решил взыскать с бизнесмена 192 млрд рублей в пользу государства за неуплату налога на добычу «Русь-Ойлом» полезных ископаемых. Кроме того, в доход РФ решили обратить 100% акций и долей Хотина в компании. Об этом пишет РБК.

Налоговая считает, что это решение суда не затрагивает период с 2022 по 2024 год, в течение которого предприниматель продолжал не платить налоги. ФНС оценила остаток «неисполненной обязанности» в 208 млрд рублей.

Адвокат бизнесмена Павел Хлюстов считает сумму налогов завышенной, а также назвал несправедливым, что дела Хотина попадают к одной и той же судье, которой уже более десяти раз заявляли отвод.

«Как в эпоху тотальной цифровизации налоговой системы такие суммы в принципе могли возникнуть и почему ФНС так долго бездействовала?», — возмущается правозащитник.

Генпрокуратура установила, что группа компаний добывала и продавала нефть, исчисляя, но не уплачивая в бюджет НДПИ. Средства за нефть поступали аффилированным лицам, а не на расчетные счета компаний. По мнению суда, такая схема привела к уходу от налоговой ответственности и «размыванию» путей движения денежных средств.

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