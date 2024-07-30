С аренды за нежилые помещения нельзя платить НПД

Самозанятость ввели, чтобы граждане могли вести свою деятельность в правовом поле.

У режима НПД есть ограничения. Одно из них – запрет сдавать в аренду нежилую недвижимость.

Это ограничение ввели с целью не допустить сокращения поступлений доходов в бюджет в связи с переходом ИП, сдающих в аренду нежилые помещения, на более льготный налоговый режим.

Решение о целесообразности внесения корректировок в параметры НПД будут принимать, когда проанализируют результаты эксперимента по введению НПД.

Об этом говорится в письме Минфина от 22.02.2024 № 03-11-11/15618.

Сейчас применять НПД при сдаче в аренду нежилых помещений нельзя. Но можно при такой деятельности применять другие специальные налоговые режимы.

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