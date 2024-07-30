С аренды за нежилые помещения нельзя платить НПД

У режима НПД есть ограничения. Одно из них – запрет сдавать в аренду нежилую недвижимость.
Это ограничение ввели с целью не допустить сокращения поступлений доходов в бюджет в связи с переходом ИП, сдающих в аренду нежилые помещения, на более льготный налоговый режим.
Решение о целесообразности внесения корректировок в параметры НПД будут принимать, когда проанализируют результаты эксперимента по введению НПД.
Об этом говорится в письме Минфина от 22.02.2024 № 03-11-11/15618.
Сейчас применять НПД при сдаче в аренду нежилых помещений нельзя. Но можно при такой деятельности применять другие специальные налоговые режимы.
Разобраться с НПД поможет Клерк.Премиум. Это экспертная поддержка и обучение в одной подписке.
Читайте и смотрите разборы:
Обязательные и необязательные документы в работе с самозанятыми
Какие критерии межведомственные комиссии проверяют по самозанятым в 2024 году
Пройдите онлайн-курс:
Смотрите вебинары в записи:
Алгоритм действий, если ФНС интересуется вашими самозанятыми
Как подстраховать бизнес с помощью самозанятых и не получить штрафы
По отдельности такой комплект стоит 6 185 руб. Подписка Клерк.Премиум на месяц — всего 2 499 руб. Подписка ежедневно наполняется новым контентом для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей, а эксперты «Клерка» отвечают на вопросы по применению законодательства. С Клерк.Премиум вы сможете быстро находить решение профессиональных задач! Подписаться.
Начать дискуссию