В НК уточнен минимальный срок владения участком при его разделе для госнужд

С 22 июля 2024 года в НК уточнены особенности освобождения от НДФЛ доходов с продажи недвижимости в части определения предельного срока владения земельным участком.

Владимир Путин подписал федеральный закон от 22.07.2024 № 193-ФЗ, который дополнил ст. 217.1 НК.

Теперь установлено, что в минимальный предельный срок владения участком, образованным в результате раздела или перераспределения исходного земельного участка в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд, включается срок нахождения в собственности налогоплательщика исходного участка, из которого был образован указанный.

Причем данная норма распространяется на доходы, полученные с 1 января 2024 года.