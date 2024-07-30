Роялти резиденту Казахстана облагается НДФЛ по ставке 10%

Выплата роялти физлицу, проживающему в Казахстане, может облагаться налогом в Казахстане, а может в России.

Таковы нормы международного соглашения между РФ и РК.

Если НДФЛ с такого вознаграждения за авторские права будет удерживать российская организация-налоговый агент, то ставка НДФЛ будет 10%.

Но для применения такой льготной ставки получатель выплаты должен предъявить подтверждения:

налогового резидентства в Казахстане;

наличия фактического права на данный доход.

Такое разъяснение дает Минфин РФ в письме от 12.04.2024 № 03-08-09/34103.