Роялти резиденту Казахстана облагается НДФЛ по ставке 10%

Таковы нормы международного соглашения между РФ и РК.
Если НДФЛ с такого вознаграждения за авторские права будет удерживать российская организация-налоговый агент, то ставка НДФЛ будет 10%.
Но для применения такой льготной ставки получатель выплаты должен предъявить подтверждения:
налогового резидентства в Казахстане;
наличия фактического права на данный доход.
Такое разъяснение дает Минфин РФ в письме от 12.04.2024 № 03-08-09/34103.
Комментарии1
А это оказывается лайфхак. Нужно брать резиденство Казахстана