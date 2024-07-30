Набиуллина: контроль инфляции защитит доходы населения

Годовая инфляция выросла до 9% при целевом значении около 4%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для защиты доходов населения нужно держать инфляцию под контролем.

«Лучшее, что может сделать Центральный банк для устойчивого экономического роста и защиты реальных доходов граждан, — это держать инфляцию под контролем. Это не какая-то конъюнктурная задача. Если хотите, это наша миссия», — сказала Набиуллина.

В 2024 году прогноз по инфляции вырос с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Регулятор ведет жесткую денежно-кредитную политику, чтобы в 2025 году снизить этот показатель до 4-4,5%.

Впервые с декабря 2023 года Центробанк повысили ключевую ставку с 16 до 18% годовых. На следующих заседаниях совет директоров обсудит возможность ее дальнейшего увеличения. По данным на 22 июля, годовая инфляция ускорилась с 8,6% до 9%.