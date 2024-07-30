Цифровыми рублями будет можно пользоваться с июля 2025 года

Центробанк в июле 2025 года перейдет от тестирования цифрового рубля к его массовому внедрению в оборот.

«Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года, мы целимся именно на эти даты», — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты, его будет выпускать Банк России. С 15 августа 2023 года начался пилотный проект по операциям с цифровыми рублями. Участие в тестах принимают около 600 сотрудников из 12 банков.

В сентябре 2024 года к тестовым операциям присоединятся еще 20 кредитных организаций. Яисло физлиц вырастет до 9 тыс., а компаний — до 1 200.

Недавно мы писали, что правительство хочет назначить отдельный орган для контроля операций с цифровыми рублями.