Правительство хочет назначить отдельный орган для контроля операций с цифровыми рублями

Росфинмониторинг может следить, чтобы Центробанк соблюдал требования антиотмывочного закона в операциях с цифровым рублем.

Кабмин рекомендует определить отдельный орган, который будет контролировать соблюдение Центробанком 115-ФЗ. Это нужно для надзора за операциями с цифровым рублем.

Сейчас антиотмывочный закон предполагает, что Центробанк контролирует соблюдение требований 115-ФЗ во время работы оператором платформы цифрового рубля. Внутренний аудит проводит структурное подразделение Банка России. Однако такой подход может привести к нарушению объективности и открытости контрольных мероприятий. Об этом пишут «Ведомости».

Юристы считают, что проверять Центробанк при работе с цифровыми рублями должен Росфинмониторинг. Совместное выполнение регулятором функций оператора и контролирующего органа противоречит принципам антиотмывочного законодательства.