Приставы пополнили бюджет на рекордные 249 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2024 года ФССП взыскала с должников почти 590 млрд рублей, из этих средств в бюджет отправилось 249 млрд.

Перечисленная сумма стала рекордной за последние годы. В первом полугодии 2023 года приставы пополнили бюджет на 143,5 млрд, а в том же периоде 2022 года — на 166 млрд рублей.

«Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила почти 590 млрд рублей. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено 249 млрд рублей», — сообщили в ФССП.

На принудительном исполнении у судебных приставов было 86,8 млн производств, тогда как в первом полугодии 2023 года — 89,2 млн дел.