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Пользователи интернета

Госдума запретила треш-стримы

У треш-стриммеров конфискуют оборудование, а также им грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете треш-стримов.

Треш-стрим — это информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражает явное неуважение к обществу. Такой контент содержит изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

«Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Авторов, которые будут вести такие трансляции, ждет административный штраф от 50 до 100 тыс. рублей. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 100 до 200 тыс. рублей, а юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн.

Кроме того, правоохранительные органы конфискуют оборудование для проведения стримов.

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