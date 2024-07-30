Госдума обязала блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек подавать сведения о себе в РКН

Государственная дума РФ во время пленарного заседания во втором и третьем чтениях приняла поправку, которая обяжет блогеров с аудиторией от 10 тысяч человек подавать сведения о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Для не зарегистрированных в перечне РКН блогеров устанавливаются следующие ограничения: на размещение рекламы российскими рекламодателями, на репост другими каналами их сообщений, на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца. По словам депутата Александра Хинштейна, это требование коснется и телеграм-каналов.