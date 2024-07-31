Пока можно использовать один из двух форматов электронного счета-фактуры

До 1 апреля 2025 года идет переходный период по счетам-фактурам.

У бухгалтеров есть возможность выбирать для применения два формата счета-фактуры и УПД:

новый – с реквизитом «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости»;

старый – без этого реквизита.

Такая норма прописана в приказе ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.

Чем новый формат отличается от старого, мы рассказывали тут.

При этом организации и ИП, приобретая товары, подлежащие прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО, напомнили в региональном УФНС.