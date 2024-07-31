Пока можно использовать один из двух форматов электронного счета-фактуры

У бухгалтеров есть возможность выбирать для применения два формата счета-фактуры и УПД:
новый – с реквизитом «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости»;
старый – без этого реквизита.
Такая норма прописана в приказе ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
Чем новый формат отличается от старого, мы рассказывали тут.
При этом организации и ИП, приобретая товары, подлежащие прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов-фактур в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО, напомнили в региональном УФНС.
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