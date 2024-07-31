Возмещение затрат при производстве товаров не подпадает под ПБУ 13/2000

Но в этом ПБУ прописаны исключения – случаи, когда данное положение не применяется.
К числу таких исключений относится экономическая выгода, связанная с возмещением недополученных доходов и возмещением затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной основе.
Об этом сообщает Минфин в письме от 04.03.2024 № 07-01-09/19073.
Аналогичное разъяснение содержится в письме Минфина от 11.03.2024 № 07-01-09/21376.
Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год смотрите тут.
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