Возмещение затрат при производстве товаров не подпадает под ПБУ 13/2000

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» устанавливает правила бухучета госпомощи, предоставляемой коммерческим организациям и признаваемой как увеличение экономической выгоды в результате поступления активов.

Но в этом ПБУ прописаны исключения – случаи, когда данное положение не применяется.

К числу таких исключений относится экономическая выгода, связанная с возмещением недополученных доходов и возмещением затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной основе.

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.03.2024 № 07-01-09/19073.

Аналогичное разъяснение содержится в письме Минфина от 11.03.2024 № 07-01-09/21376.

Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год смотрите тут.