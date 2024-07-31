Компании могут приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам

Акционеры, которые не выходят на связь в течение двух лет, останутся без дивидендов. До тех пор, пока не обновят сведения о себе.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который освободит акционерные общества от обязанности слать корреспонденцию акционерам, если с ними нет связи в течение двух лет. Также организации имеют право не выплачивать дивиденды таким держателям ценных бумаг.

Потерявшимся акционерам частично ограничат права: им перестанут приходить сообщения о проведении собраний акционеров, а также дивиденды, если выплаты возвращаются обратно. Держатели акций не лишаются ценные бумаг и смогут получать по ним выплаты после того, как актуализируют свои данные.

Кроме того, закон предполагает отказ от выплат дивидендов с помощью почтовых переводов. Средства будут переводить на банковский счет акционеров.

«При этом при отсутствии в реестре акционеров сведений о реквизитах банковского счета, а также в случае отдельного волеизъявления акционера законопроектом предусматривается сохранение обязанности выплачивать дивиденды почтовым переводом», — сказано в пояснительной записке.

Принимать участие в собраниях акционеров будет можно онлайн. Совет директоров общества будет решать вопросы о возможности дистанционного участия в нем и о способах «достоверного установления» личности участников. Для проверки будут использовать усиленные электронные подписи и биометрические данные, а также установленные в конкретных компаниях свои способы идентификации.