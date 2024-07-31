На улучшение жилищных условий материнский капитал направили 590 тысяч семей

Больше 590 тысяч семей оплатили основной долг или первоначальный взнос по ипотеке за счет средств материнского капитала.

С 2020 года семьям разрешили использовать материнский капитал для погашения кредита на покупку или строительство жилья. Правом на улучшение жилищных условий воспользовались 591,1 тыс. получателей сертификата.

Родители одновременно с оформлением ипотеки подают одно заявление о распоряжении сертификатом маткапитала. Раньше для этого нужно было составить два обращения.

«Средствами господдержки в таком случае оплачивается основной долг или первоначальный взнос по кредиту, в том числе ипотечному», — сказано на сайте Социального фонда.

Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать на портале Госуслуги, в Социальном фонде или МФЦ.

Средства перечислят в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки.

Материнский капитал семья может получить только один раз. Если родители не оформили выплаты на первого или второго ребенка, то могут получить сертификат на третьего. В 2024 году размер выплат на первого ребенка составляет 630 тыс., на второго — 833 тыс. рублей.