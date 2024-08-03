В законе о воинской обязанности и военной службе уточнили вопросы воинского учета

Уточнения внес подписанный Президентом федеральный закон от 24.07.2024 № 215-ФЗ.

Он совершенствует правовое регулирования воинского учета указанных категорий лиц на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий (классных чинов прокурорских работников).

Установлено, что поступившим на службу в органы и организации прокуратуры, следственные органы и учреждения СК РФ непосредственно по окончании их профильных вузов при наличии высшего образования и специальных званий (классных чинов прокуроров) положена отсрочка от призыва на военную службу.

Кроме того, таких граждан, а также федеральных государственных гражданских служащих и работников указанных органов, организаций и учреждений освободили от военных сборов.

Установлено, что первый контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве может быть заключен также с гражданином, ранее проходившим службу в войсках нацгвардии, Госпротивопожарной службе, ОВД, органах принудительного исполнения, таможенных органах, прокуратуре, следственных органах и учреждениях СК, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и имеющим спецзвание (классный чин).

Также уточнены основания исключения из мобилизационного людского резерва.

Новшества вступят в силу с 1 сентября 2024 года.