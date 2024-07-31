При разделе наследства придется заплатить НДФЛ

Если наследники между собой поделили полученное наследство по-своему, компенсация за такой раздел будет облагаться НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.03.2024 № 03-04-05/27765.

Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке наследования, не облагаются НДФЛ.

По нормам ГК наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

При этом для денежной компенсации, полученной при разделе наследства, нормами НК освобождение от НДФЛ не предусмотрено.

Таким образом, за компенсацию при разделе наследства надо платить НДФЛ, утверждает Минфин.