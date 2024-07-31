Питание в школьных столовых не облагается НДС

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-07-11/18956.
НДС не будет в таком случае:
продукты питания, непосредственно произведенные организацией общепита на собственном производстве, реализуются образовательным организациям;
продукты питания, произведенные организацией общепита в столовых образовательных организаций, реализуются образовательным организациям.
То есть обеды для школьников не облагаются НДС независимо от того, готовят их в школьной столовой или привозят туда в готовом виде.
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