При продаже автомобиля надо отчитаться по 3-НДФЛ и уплатить налог, если срок владения менее 3 лет

Если продать автомобиль раньше, чем через 3 года после его покупки, то доход надо задекларировать.

При продаже авто в 2024 году сдать 3-НДФЛ надо до 30.04.2025.

При этом в целях расчета НДФЛ доход от продажи можно уменьшить на имущественный вычет в 250 000 рублей или фактические расходы на покупку этого авто.

Ставка НДФЛ при продаже имущества в 2024 году – 13%.

Налог к уплате, который будет отражен в 3-НДФЛ, надо уплатить до 15.07.2025.

Такое разъяснение дает Минфин в письмах от 21.03.2024 № 03-04-05/25749, от 12.02.2024 № 03-04-05/11718.

Кстати, с 2025 года ставка НДФЛ при продаже имущества будет 13% с дохода до 2,4 млн рублей. И далее — 15%.

Разбор про новые ставки НДФЛ и налоговые базы – здесь.