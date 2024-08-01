При УСН доход по договору цессии облагается налогом

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.03.2024 № 03-11-06/2/25563.
В данном случае по договору цессии идет реализация имущественных прав. Такая реализация – доход как на ОСНО, так и на УСН.
Упрощенцы-цеденты включают этот доход в налоговую базу по УСН.
Про разъяснения Минфина по цессионариям на УСН читайте тут.
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