При УСН доход по договору цессии облагается налогом

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.03.2024 № 03-11-06/2/25563.

В данном случае по договору цессии идет реализация имущественных прав. Такая реализация – доход как на ОСНО, так и на УСН.

Упрощенцы-цеденты включают этот доход в налоговую базу по УСН.

Про разъяснения Минфина по цессионариям на УСН читайте тут.