ИП-упрощенец должен платить двойной налог с доходов в другой стране

Если ИП на УСН работает в Армении и получает там доход, с которого там платит налог, он должен с этого же дохода заплатить налог в России.
У РФ и Армении есть соглашение об избежании двойных налогов.
Оно действует для таких налогов:
налог на прибыль организаций;
налог на доходы физлиц;
налог на имущество организаций;
налог на имущество физлиц.
Также оно действует для любых идентичных или по существу аналогичных налогов.
Но налог по УСН не идентичен вышеназванным налогам, утверждает Минфин в письме от 27.03.2024 № 03-11-11/27543.
Причина – УСН заменяет не только НДФЛ и налог на имущество, но на УСН еще нет НДС. Поэтому международный договор на налог по УСН не распространяется.
Аналогичное разъяснение по соглашению с Азербайджаном Минфин дал в письме от 09.04.2024 № 03-11-06/2/32569.
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