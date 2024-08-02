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УСН

ИП-упрощенец должен платить двойной налог с доходов в другой стране

При УСН облагаются доходы как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ.

Если ИП на УСН работает в Армении и получает там доход, с которого там платит налог, он должен с этого же дохода заплатить налог в России.

У РФ и Армении есть соглашение об избежании двойных налогов.

Оно действует для таких налогов:

  • налог на прибыль организаций;

  • налог на доходы физлиц;

  • налог на имущество организаций;

  • налог на имущество физлиц.

Также оно действует для любых идентичных или по существу аналогичных налогов.

Но налог по УСН не идентичен вышеназванным налогам, утверждает Минфин в письме от 27.03.2024 № 03-11-11/27543.

Причина – УСН заменяет не только НДФЛ и налог на имущество, но на УСН еще нет НДС. Поэтому международный договор на налог по УСН не распространяется.

Аналогичное разъяснение по соглашению с Азербайджаном Минфин дал в письме от 09.04.2024 № 03-11-06/2/32569.

Подробнее о том, как рассчитывать и уплачивать налоги на УСН, рассказываем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока прошел 1 августа, но вы еще успеваете записаться!

Ксения Петрова

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