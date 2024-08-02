ИП-упрощенец должен платить двойной налог с доходов в другой стране

Если ИП на УСН работает в Армении и получает там доход, с которого там платит налог, он должен с этого же дохода заплатить налог в России.

У РФ и Армении есть соглашение об избежании двойных налогов.

Оно действует для таких налогов:

налог на прибыль организаций;

налог на доходы физлиц;

налог на имущество организаций;

налог на имущество физлиц.

Также оно действует для любых идентичных или по существу аналогичных налогов.

Но налог по УСН не идентичен вышеназванным налогам, утверждает Минфин в письме от 27.03.2024 № 03-11-11/27543.

Причина – УСН заменяет не только НДФЛ и налог на имущество, но на УСН еще нет НДС. Поэтому международный договор на налог по УСН не распространяется.

Аналогичное разъяснение по соглашению с Азербайджаном Минфин дал в письме от 09.04.2024 № 03-11-06/2/32569.