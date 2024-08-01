Вознаграждения маркетплейса идут в доход у селлера: примеры от ФНС

Бизнес на УСН «доходы минус расходы» при определении налоговой базы учитывает расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений.
Региональное УФНС приводит примеры расчета налога на УСН при торговле через маркетплейс.
Исходные данные:
Через маркетплейс продано товаров на 1 000 рублей. Маркетплейс из этой суммы удержал агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей.
Как считается налог по этой сделке при УСН 6% и 15% смотрите в таблице.
УСН «доходы минус расходы»
УСН «доходы»
Доход
1 000
1 000
Расход
100
–
Налоговая база
900
1 000
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