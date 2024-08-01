ФНС меняет порядок перерасчета налогов на имущество физлиц

С 2025 года ФНС установит единую форму заявления о перерасчете налогов на имущество физических лиц. Она будет применяться вне зависимости от оснований для перерасчета.

Основные положения нового порядка прописаны в законе, который Госдума уже приняла в окончательном чтении.

Заявление о перерасчете транспортного, земельного и налога на имущество физлиц можно направить в любое время со дня возникновения основания для перерасчета. Например, при предоставлении налоговой льготы, после установления кадастровой стоимости недвижимости в размере ее рыночной цены, при уточнении периода владения имуществом.

«С 2025 года планируется, что налог, исчисленный по результатам перерасчета, подлежит уплате в срок не позднее 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором сформировано налоговое уведомление в связи с данным перерасчетом», — сказано на сайте ФНС.

Документы подают через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, в МФЦ, в налоговой орган по почте или при личном визите. Вместе с заявлением нужно предоставить выписки из государственных реестров о характеристиках объекта налогообложения, а также документы, которые подтвердят законность применения льготы или пониженной налоговой ставки.

Если дополнительные документы не подать, ИНФС может запросить их самостоятельно у уполномоченных органов в порядке межведомственного взаимодействия.

Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней с момента его получения. После чего налоговый орган направит уведомление о перерасчете или мотивированный отказ, а также налоговое уведомление с уточненной суммой налога.