С 2025 года объекты ЖКХ будут официально продавать на торгах

Это закрепило постановление Правительства от 26.07.2024 № 1010. Оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

Речь идет об проведении аукционов или конкурсов на право заключения договоров, предусматривающих отчуждение, аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом. И иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования.

Объектами на www.torgi.gov.ru могут быть источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего и (или) холодного водоснабжения, водоотведения и отдельные объекты таких систем.

Как правило, они закреплены на праве хозяйственного ведения за ГУПами или МУПами, на праве оперативного управления за казенными предприятиями или хозяйственным обществам с госучастием.