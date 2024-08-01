Кабмин расширит методы финансового контроля

Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о расширении методов государственного финансового контроля.

Согласно документу, в России появятся три новых метода контроля:

анализ деятельности главных распорядителей и других юридических лиц, которые получают средства из бюджета;

«Согласно принятым поправкам, анализ в отношении юрлиц будет направлен только на обеспечение соблюдения условий получения бюджетных средств», — сказано на сайте Минфина.