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Проверки

Кабмин расширит методы финансового контроля

Власти будут проводить анализ деятельности получателей бюджетных средств и наблюдать за их финансовыми операциями.

Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о расширении методов государственного финансового контроля.

Согласно документу, в России появятся три новых метода контроля:

  • анализ деятельности главных распорядителей и других юридических лиц, которые получают средства из бюджета;

  • наблюдение за финансово-бюджетными операциями;

  • контрольный мониторинг Казначейства.

«Согласно принятым поправкам, анализ в отношении юрлиц будет направлен только на обеспечение соблюдения условий получения бюджетных средств», — сказано на сайте Минфина.

При неисполнении предостережения органов внутреннего госфинконтроля будет назначена проверка.

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