Кабмин расширит методы финансового контроля

Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о расширении методов государственного финансового контроля.
Согласно документу, в России появятся три новых метода контроля:
анализ деятельности главных распорядителей и других юридических лиц, которые получают средства из бюджета;
наблюдение за финансово-бюджетными операциями;
контрольный мониторинг Казначейства.
«Согласно принятым поправкам, анализ в отношении юрлиц будет направлен только на обеспечение соблюдения условий получения бюджетных средств», — сказано на сайте Минфина.
При неисполнении предостережения органов внутреннего госфинконтроля будет назначена проверка.
Начать дискуссию