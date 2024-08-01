Криптовалюту будет можно обменять на цифровые рубли

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что скоро появится инструмент для обмена биткойнов на цифровые рубли. Это позволит заменить p2p-площадки на базе иностранных криптобирж.

«Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткойном, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровую рубль свой биткойн. То есть это вопрос рынка опять же. Но мы допускаем такую возможность», — сказал Аксаков.

Недавно мы писали, что Госдума приняла закон о легализации майнинга, а СПБ Биржа планирует участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой.