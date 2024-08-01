Минцифры: IT-специалисты могут переходить в другие аккредитованные компании, пока платят льготную ипотеку

В Минцифры объяснили, что значит новое требование — работать в IT-компании в течение всего срока льготной ипотеки.

Специалисты, которые оформили IT-ипотеку, имеют переходить право переходить в другие компании неограниченное количество раз. Однако важно, чтобы они были аккредитованными и получали налоговые льготы.

«При увольнении из одной организации есть 6 месяцев, чтобы устроиться в другую. В течение этого времени сохраняется льготная ставка», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Главное условие — работать в сфере IT на протяжении действия ипотечного договора.

Об изменениях в ипотечной программе для IT-специалистов мы писали здесь.