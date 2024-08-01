Разрешение и пропуск в пограничную зону можно будет получить через Госуслуги

Изменения внесены приказом ФСБ от 05.07.2024 № 282 и касаются:

пропусков на въезд (проход) лиц и транспортных средств в пограничную зону;

разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, на проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, на содержание и выпас скота в пограничной зоне, на промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим.

Заявление (ходатайство) на получение пропуска или разрешения с 24 октября 2024 года можно подать через Единый портал госуслуг. Оно автоматически формируется на основе информации, вводимой в поля интерактивной формы.

Пропуск, разрешение или уведомление об отказе в их выдаче направят на электронную почту или в личный кабинет.