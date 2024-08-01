Ozon запустил кредитование для стороннего бизнеса

Ozon Fintech расширил линейку продуктов и начал предоставлять предпринимателям и юридическим лицам финансирование на любые бизнес-цели. Раньше сервисом могли воспользоваться только продавцы на маркетплейсе Ozon.

Оформить займ можно за 15 минут в онлайн-режиме. Для этого нужно войти в личный кабинет Ozon Кредит и заверить договор электронной подписью. Нужная сумма придет клиенту уже на следующий рабочий день.

Для получения финансирования не нужно открывать новый расчетный счет: средства отправят по реквизитам, указанным в заявке. Минимальная сумма займа — 10 тыс. рублей, а максимальная — 300 млн рублей.

«Для предпринимателей действует индивидуальная процентная ставка от 0,97% в месяц, а также поддержка персонального менеджера Ozon. Комиссии за выдачу средств не предусмотрены. Срок погашения — от 1 до 18 месяцев», — сказано в пресс-релизе компании, есть в распоряжении «Клерка».

Чтобы оформить кредит, предпринимателям нужен только паспорт, а ООО — базовый набор документов.

Займы выдают без залогов и поручителей.