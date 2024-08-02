Доплату за работу в ночное время при начислении аванса тоже учитывают

Разъяснение по этому вопросу дает Минтруд в письме от 02.07.2024 № 14-1/ООГ-4023.
При начислении аванса надо учитывать надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда.
Это, например, такие надбавки:
за работу в ночное время;
за совмещение должностей;
за профмастерство;
за стаж работы;
районные коэффициенты и процентные надбавки.
Таким образом, если сотрудник в первой половине месяца работал в ночь, то доплату ему надо платить уже в аванс, а не по итогам месяца.
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