Доплату за работу в ночное время при начислении аванса тоже учитывают

Разъяснение по этому вопросу дает Минтруд в письме от 02.07.2024 № 14-1/ООГ-4023.

При начислении аванса надо учитывать надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда.

Это, например, такие надбавки:

за работу в ночное время;

за совмещение должностей;

за профмастерство;

за стаж работы;

районные коэффициенты и процентные надбавки.

Таким образом, если сотрудник в первой половине месяца работал в ночь, то доплату ему надо платить уже в аванс, а не по итогам месяца.