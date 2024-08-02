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Зарплата

Доплату за работу в ночное время при начислении аванса тоже учитывают

Аванс – это зарплата за первую половину месяца (пропорционально отработанному времени). И в него входит не только аванс, но и все доплаты.

Разъяснение по этому вопросу дает Минтруд в письме от 02.07.2024 № 14-1/ООГ-4023.

При начислении аванса надо учитывать надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда.

Это, например, такие надбавки:

  • за работу в ночное время;

  • за совмещение должностей;

  • за профмастерство;

  • за стаж работы;

  • районные коэффициенты и процентные надбавки.

Таким образом, если сотрудник в первой половине месяца работал в ночь, то доплату ему надо платить уже в аванс, а не по итогам месяца.

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