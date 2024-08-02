Маркетплейсы могут приравнять к торговым сетям

Минпромторг планирует приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им сотрудничать с самозанятым.

Законопроект с инициативой находиться в стадии обсуждения. Пока что нет точных сроков, когда документ будет внесен в Госдуму. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Также законопроект снимет запрет на использование агентской схемы при продаже продовольственных товаров на маркетплейсах. Торговые площадки будут размещать на сайте полную информацию об условиях договоров с продавцами и владельцами ПВЗ и хранить их в течение трех лет.

Все пункты выдачи заказов будут считать торговыми сетями — «совокупностью двух и более торговых объектов» по одним брендом. Сами маркетплейсы определят как «цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг».