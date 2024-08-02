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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «Почта России» изменила тарифы, Мегамаркет создал сервис с продвижением товаров у блогеров, а родители будут содержать детей до 23 лет

Подготовили обзор главных событий дня — 2 августа 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Google сообщили, что неполадки в работе YouTube не связаны с техническими проблемами компании. Пользователи в России начали жаловаться на скорость загрузки видео, особенно часто проблемы с просмотром видео возникали у тех, кто пользуется сайтом на ПК.

  • Маркетплейс «Мегамаркет» совместно с платформой Perfluence представили сервис под названием «Продвижение у блогеров». Продавцы могут инициировать рекламные кампании с авторами контента с помощью нажатия одной кнопки прямо в своем личном кабинете.

  • В ЛДПР предлагают обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы.

  • В 2024 году объемы производства российского парфюма достигли рекорда. На рынок выпустили 51,6 млн флаконов.

  • «Почта России» в расчете стоимости отправления будет учитывать не только вес посылки, но и ее габариты. Окончательную сумму отправителю назовут в отделении непосредственно при приеме посылки к отправке.  

  • Власти Турции ограничили доступ к Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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