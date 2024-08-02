⚡️ Итоги дня: «Почта России» изменила тарифы, Мегамаркет создал сервис с продвижением товаров у блогеров, а родители будут содержать детей до 23 лет

В Google сообщили, что неполадки в работе YouTube не связаны с техническими проблемами компании. Пользователи в России начали жаловаться на скорость загрузки видео, особенно часто проблемы с просмотром видео возникали у тех, кто пользуется сайтом на ПК.

Маркетплейс «Мегамаркет» совместно с платформой Perfluence представили сервис под названием «Продвижение у блогеров». Продавцы могут инициировать рекламные кампании с авторами контента с помощью нажатия одной кнопки прямо в своем личном кабинете.

В ЛДПР предлагают обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы.

В 2024 году объемы производства российского парфюма достигли рекорда. На рынок выпустили 51,6 млн флаконов.

«Почта России» в расчете стоимости отправления будет учитывать не только вес посылки, но и ее габариты. Окончательную сумму отправителю назовут в отделении непосредственно при приеме посылки к отправке.